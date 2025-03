Escolha de Fernanda Montenegro para interpretar mulher negra no filme ‘Vitória’ gera polêmica na véspera do lançamento

Joana, uma mulher negra, ficou conhecida em 2005 por desmantelar uma quadrilha ao registrar crimes a partir da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro

O longa-metragem “Vitória” está prestes a ser lançado na próxima quinta-feira (13) e já provoca debates acalorados devido à escolha de Fernanda Montenegro, uma atriz branca, para o papel de Joana da Paz. Joana, uma mulher negra, ficou conhecida em 2005 por desmantelar uma quadrilha ao registrar crimes a partir da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. Suas filmagens foram compartilhadas com o jornalista Fábio Gusmão, levando à prisão de diversos criminosos e até de policiais envolvidos com o tráfico de drogas. A decisão de escalar Montenegro ocorreu enquanto Joana ainda estava viva, e a produção optou por manter sua identidade em sigilo. O diretor Breno Silveira, que faleceu em 2022, não considerou problemático escolher uma atriz branca para o papel, uma vez que a verdadeira identidade de Joana não era pública. Para preservar a privacidade dos envolvidos, um ator negro foi escalado para interpretar o jornalista, que na realidade é branco, e os nomes dos personagens foram modificados.

Joana da Paz, após suas denúncias, enfrentou sérias ameaças à sua vida e passou a viver sob proteção do Estado, mantendo sua identidade em segredo até 2023. A história dela é um retrato da luta contra a criminalidade e a coragem de uma mulher que se tornou um símbolo de resistência em sua comunidade. A produção do filme busca trazer à tona essa narrativa importante, que reflete questões sociais relevantes no Brasil. Fernanda Montenegro, ao comentar sobre o papel, elogiou a bravura de Joana e a importância de sua trajetória. O filme foi concluído sob a direção de Andrucha Waddington, que é amigo de Silveira e genro da atriz.

