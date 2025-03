Saiba qual é a história real do novo filme de Fernanda Montenegro

‘Vitória’ narra a impressionante jornada de uma senhora, ex-doméstica e massoterapeuta que, com sua câmera VHS, desmascarou a quadrilha da janela de seu apartamento na zona sul do Rio

Depois da temporada de premiações que levou o Brasil ao Oscar com “Ainda Estou Aqui”, o novo filme com Fernanda Montenegro já está gerando curiosidade. “Vitória” é a mais nova produção brasileira que traz uma história real e surpreendente, sobre a história de Joana Zeferino da Paz, que desmantelou uma cadeia de tráfico no Rio de Janeiro.

Mas, afinal, qual a história? O filme narra a impressionante jornada de uma senhora, ex-doméstica e massoterapeuta que, com sua câmera VHS, desmascarou a quadrilha da janela de seu apartamento na sona sul do Rio. Para protegê-la, sua identidade foi mantida em sigilo por 17 anos, até sua morte em 2023, após o término das filmagens.

Com roteiro de Paula Fiuza, “Vitória” é inspirado na obra literária “Dona Vitória Joana da Paz”, do jornalista Fábio Gusmão, e promete emocionar o público com uma narrativa poderosa sobre coragem, resiliência e o impacto transformador de uma única pessoa na luta pela justiça. Além de Montenegro, o elenco conta com grandes talentos como Linn da Quebrada, Laila Garin e Jennifer Dias, que ajudam a compor essa poderosa história de força feminina e impacto social.