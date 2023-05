Relembre os principais sucessos que marcaram gerações da carreira de Tina Turner; veja os vídeos

Artista lançou diversos hits de sucesso e percorreu em gêneros como o soul e o pop; cantora morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos

Reprodução/Instagram/tinaturner Cantora Tina Turner morreu aos 83 anos nesta quarta-feira, 24



A cantora Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos, em sua casa em Küsnacht, na Suíça. A informação foi confirmada em comunicado publicado nas redes sociais da artista. Considerada a Rainha do Rock ‘n’ Roll, a artista iniciou sua carreira na década de 1950 ao lado do marido Ike Turner, que morreu em 2007. Durante sua carreira, a cantora emplacou diversos sucessos e percorreu diversos gêneros musicais, como o soul e o pop. Nos palcos, Turner ganhou destaque por suas performances enérgicas no palco, além de impactar com vocais roucos e poderosos. Foi nos anos de 1980 que a artista começou a carreira solo e foi dona de sucessos como “The Best”, “I Don´t Wanna Lose You” e “What’s Love Got to Do With It”. Ao longo da carreira, ela ganhou oito prêmios Grammy’s e foi incluída no Hall da Fama do rock ‘n’ roll em 2021 como artista solo. A Jovem Pan traz agora os principais sucessos da cantora. Confira:

What’s Love Got To Do With It

The Best

It’s Only Love

River Deep – Mountain High

We Don’t Need Another Hero

Private Dancer

I Don’t Wanna Lose You

Golden Eye