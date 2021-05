Filme nacional, novas temporadas de ‘Lupin’ e ‘Elite’: confira as estreias de junho na Netflix

Série produzida pelo ator Robert Downey Jr., filme de sucesso de Paulo Gustavo e longa vencedor do Oscar também estão entre os destaques do mês

Reprodução/Netflix Filme nacional 'Carnaval' é uma das estreias de junho da Netflix



Junho chega com tudo à Netflix e, como de costume, toda semana do mês tem novidade no catálogo. Os grandes destaques são os novos episódios de “Lupin: Parte 2” e “Elite: Temporada 4”. Também tem série nova entrando no catálogo! “Sweet Tooth”, produzida por Robert Downey Jr. e Susan Downey, e “Sex/Life” prometem fazer sucesso. Entre os filmes, uma das principais estreias é “Carnaval”, trama nacional que acompanha uma influenciadora digital que viaja para a Bahia com as amigas após terminar seu namoro. “Felicidade máxima em poder apresentar ao mundo uma festa dessa magnitude, e talvez a cidade mais linda e rica culturalmente do país”, comentou Leandro Neri, diretor do longa. Outra novidade é o filme “Awake”, um drama cheio de ação que promete tirar o fôlego dos assinantes. A partir de junho, será possível também matar a saudade de Paulo Gustavo no papel de Dona Hermínia, pois “Minha Mãe é Uma Peça” é mais um título que entra no catálogo. Quem gosta de se emocionar, mas também dar boas risadas, deve gostar de “Paternidade”, filme inspirado em uma história real de um pai que assume sozinho a criação da filha após a morte da esposa. Documentários sobre o reino animal, meditação e crime misterioso são outras novidades. Já para as crianças, tem filme novo do Luccas Neto chegando. Confira a lista das principais estreias da Netflix para você organizar sua programação:

Séries

“Sweet Tooth” – Estreia 04/06

Uma das estreias que promete fazer sucesso na plataforma de streaming é “Sweet Tooth”. A trama se passa em um cenário pós-apocalíptico e narra a história de um menino que é metade humano e metade cervo. Ele busca recomeçar sua vida e conta com a ajuda de um homem solitário que logo se torna seu amigo. Robert Downey Jr. e Susan Downey assinam a produção executiva da série.

“Lupin: Parte 2” – Estreia 11/06

A segunda temporada de “Lupin” promete ser cheia de ação. Na continuação desse grande sucesso, Assane, vivido pelo ator Omar Sy, é perseguido por Hubert e seus capangas, mas mesmo assim ele tenta encontrar Raoul. Nessa busca, Assane recebe uma ajuda inesperada que promete ser fundamental para ajudá-lo a desmascarar o vilão da trama. Vale ressaltar que a parte 3 da série já foi confirmada pela Netflix.

“Elite: Temporada 4” – Estreia 18/06

A aguardada 4ª temporada da série espanhola “Elite” também entra no catálogo da Netflix em junho. Uma das grandes novidades é que novos personagens vão entrar na trama para agitar o colégio Las Encinas. Um diretor bem exigente e quatro novos alunos prometem mexer com as estruturas dos veteranos. Novas confusões amorosas, boatos escandalosos e mistérios estão garantidos nessa temporada. Entre os dias 14 e 17 de junho, também serão lançadas minisséries focadas nas férias de verão de alguns dos personagens.

“Sex/Life” – Estreia 25/06

A vida de solteira é melhor que a de casada? É esse questionamento que Billie, personagem de Sarah Shahi, se faz em “Sex/Life”. Mãe de dois filhos, ela vê sua vida de casada ser colocada à prova após reviver lembranças da sua época de solteira. No elenco da produção, estão nomes como Adam Demos, Margaret Odette e Mike Vogel.

“Brincando com Fogo: Temporada 2” – Estreia 23/06

A nova temporada do reality show de namoro “Brincando com Fogo” está chegando. Na atração, um grupo de pessoas solteiras são isoladas em um paraíso e o grande desafio é ver quem consegue abrir mão de ter relações sexuais para levar um prêmio de US $ 100 mil.

Mais séries

Além desses destaques, também chagam à Netflix as séries “Katla” (17/06), “Apesar de Tudo, Amor” (19/06) e “Aluga-se um Paraíso” (18/06). Ganham novas temporadas os títulos: “Três Metros Acima do Céu: Temporada 2” (3/06), “Feel Good: Temporada 2” (4/06), “Os Mestres da Fritura (09/06), “Amor, Casamento e Divórcio: Temporada 2” (12/06) “Supermães: Temporada 5” (15/06), “Black Summer: Temporada 2” (17/06), “O Segredo do Templo: Temporada 3” (17/06), “O Diretor Nu: Temporada 2” (24/06), “The A List: Temporada 2” (25/06) e “Raio Negro: Temporada 4” (29/06).

Filmes

“Carnaval” – Estreia em 02/06

Uma das grandes apostas da Netflix em junho é o filme nacional “Carnaval”. Como indica o título, o longa se passa em uma data comemorativa amada por boa parte dos brasileiros. A protagonista do longa, interpretada por Giovana Cordeiro, é uma influenciadora digital que, depois de terminar seu namoro, viaja para a Bahia com as amigas e descobre que a vida real é muito mais vibrante do que ficar presa no celular. O filme conta com as influenciadoras digitais GKay e Flavia Pavanelli no elenco, além dos atores Samya Pascotto, Bruna Inocencio, Micael Borges.

“Infiltrado na Klan” – Estreia em 03/06

Em “Infiltrado na Klan”, Ron Stallworth (John David Washington), primeiro detetive negro da Polícia de Colorado Springs, decide se unir a um colega judeu com o intuito de se infiltrar em um grupo de supremacistas brancos. O filme de Spike Lee vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado foi lançado em 2018 e, além de Ron, conta com os atores Adam Driver, Laura Harrier e Topher Grace no elenco.

“Minha Mãe é Uma Peça” – Estreia em 07/06

O grande sucesso da carreira do ator Paulo Gustavo, que morreu no início de maio por complicações da Covid-19, também entra no catálogo da plataforma de streaming em junho. Inspirado em um espetáculo teatral, “Minha Mãe é Uma Peça” é o primeiro filme dessa franquia nacional que foi sucesso de bilheteria. A trama mostra como a icônica Dona Hermínia sempre cuidou dos filhos de forma superprotetora, mas precisa lidar com o fato de que eles estão crescendo e, com isso, aumentam os divertidos conflitos entre ela e seus filhos, Juliano e Marcelina.

“Awake” – Estreia em 09/06

Estrelado por Gina Rodriguez e Shamier Anderson, “Awake” se passa após um incidente global que impede a humanidade de algo fundamental: dormir. Uma ex-militar, no entanto, vai fazer de tudo para conseguir salvar sua família, mas para isso vai precisar enfrentar o caos que a sociedade vive por estar acordada, além de lidar com as armadilhas da sua própria mente.

“Paternidade” – Estreia em 18/06

Baseado em uma emocionante história real, “Paternidade” fala sobre um pai, vivido pelo ator Kevin Hart, que precisa encarar a difícil missão de criar a filha sozinho após a morte repentina da esposa. Leve e com boas doses de humor, o filme mostra como esse pai solo conseguiu encontrar amor em meio ao luto.

“A Casa das Flores: O Filme” – Estreia em 23/06

Em junho, também será lançado na Netflix um filme da série mexicana “A Casa das Flores”, que já tem três temporadas disponíveis na plataforma de streaming. Com o típico humor ácido da produção, o longa acompanha os irmãos De La Mora, que criam um plano para conseguir entrar na antiga casa da família e recuperar um tesouro que está escondido no local.

“America: The Motion Picture” – Estreia em 30/06

O filme de animação “America: The Motion Picture” é uma comédia para adultos que brinca com fatos históricos. Na trama, George Washington, dublado pelo ator Channing Tatum, se une ao beberrão Sam Adams para derrotar os ingleses em plena Revolução Francesa. O detalhe é que ele está armado com uma motosserra.

“Capitão Phillips” – Estreia em 15/06

Protagonizado pelo astro Tom Hanks, o filme “Capitão Phillips” é uma cinebiografia do marinheiro Richard Phillips, que foi mantido refém após quatro piratas somalianos sequestrarem o navio-cargueiro que ele comandava, gerando um confronto com a marinha americana. O longa estreou em 2013 e foi indicado ao Oscar a seis categorias.

Mais filmes

Também estreiam em junho: “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme Parte 1 / Parte 2 (03/06), “O Orfanato” (03/06), “A Vigilante” (05/06), “Bumblebee” (13/06), “Meu Primeiro Amor” (15/06), “Jumanji” (30/06) e “Do que os Homens Gostam” (30/06).

Documentários

“Headspace – Guia para Relaxar” – Estreia em 15/06

A série documental “Headspace – Guia para Relaxar” é uma produção que pode ajudar a diminuir o agito do dia a dia, pois conta com meditações, exercícios de relaxamento para fazer em casa, além de histórias calmas para dormir.

“Cidade dos Pinguins” – Estreia em 16/06

“Cidade dos Pinguins” é ideal para quem adora acompanhar a vida animal. Nesse documentário, é possível acompanhar a trajetória de um eclético grupo de pinguins que vive em uma pitoresca cidade da África do Sul e, sentindo que estão em risco de extinção, eles se reúnem para acasalar e formar famílias.

“Sophie: Assassinato em West Cork” – Estreia em 30/06

Quem gosta de séries documentais sobre crimes reais vai se interessar por “Sophie: Assassinato em West Cork”. A produção aborda o assassinato da francesa Sophie Toscan du Plantier, que foi encontrada morta nas proximidades de uma casa onde passava férias.

Mais documentários

Fora esses destaques, mais documentários vão entrar no catálogo em junho, são eles: “Elvis Presley: The Searcher” (01/06), “Neojibá – Música que Transforma” (01/06), “Buracos Negros: No Limite do Conhecimento” (01/06), “Para os Felinos que Amamos (05/06), “Elas na Ciência” (13/06), “Irmãs Sheppard: Das Ruas ao Pódio” (24/06) e “Três estranhos idênticos” (28/06).

Infantil

As crianças também serão presenteadas com conteúdos novos e os destaques do mês são os filmes “Luccas Neto: 2 Babás Muito Esquisitas” (21/06) e “Din e o Dragão Genial” (11/06). Outras novidades são o filme “Super Monstros: Contos de Monstros” (01/06), a 2ª temporada da série “Cidade Cirandinha: Temporada 2” (15/06) e a série “CoComelon: A Sunny Day for Play” (01/06).