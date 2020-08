Romero Britto nega desrespeito e diz que mulher colocou sua segurança em risco

Artista plástico lamentou o ocorrido e afirma que ‘internet é injusta’; vídeo que mostra mulher quebrando obra foi gravado em 2017

Reprodução/ TikTok Artista plástico brasileiro afirmou que não tolera desrespeito após vídeo ser divulgado



O artista plástico Romero Britto se manifestou neste sábado, 15, sobre o vídeo que mostra uma mulher quebrando uma obra sua e acusando o brasileiro tratar mal funcionários em um restaurante. Em nota, Britto afirmou lamentar o ocorrido e que não teve a intensão de desrespeitar alguém. O artista plástico ainda disse que ao jogar a peça de porcelana no chão, a mulher colocou a integridade física dos presentes em risco. “Uma peça pesada de porcelana que ao quebrar em pedaços poderia ter causado danos a mim, a ela ou a qualquer outra pessoa no local. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento. Infelizmente há pessoas que querem ficar famosas às custas de outro.”

Segundo o artista, o vídeo que viralizou nesta sexta-feira, 14, ocorreu em uma de suas galerias em 2017. “A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, negatividade, de julgar sem analisar os fatos”, afirmou Britto. O ‘barraco’ foi divulgado no TikTok de Faye Pindell na madrugada desta sexta-feira, e replicado em outras redes sociais.

Segundo a jovem uma mulher que se disse dona de um restaurante comprou a obra ‘Big Apple’ do artista brasileiro e compareceu ao meet&greet em uma galeria (onde os artistas autografam as obras), mas ao se aproximar de Romero ela reclamou que ele tinha sido desrespeitoso com um de seus funcionários e soltou a peça, que era de porcelana e quebrou. “Nunca mais vá a meu restaurante nem ofenda minha equipe, mas nunca. Eu te respeitava”, disse ela aos gritos.



*Com Estadão Conteúdo