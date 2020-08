Luisa Mell relembra experiência humilhante em galeria de Romero Britto: ‘Chorei tanto’

Segundo ela, a irmã do artista plástico a tratou tão mal que ela não conseguiu terminar a gravação em SP

Reprodução/Instagram Luisa Mell revelou que foi maltratada em galeria de Romero Britto



Luisa Mell usou o Instagram para contar uma experiência nada agradável que teve quando estava no início de sua carreira. Ao responder um post no Instagram que falava sobre episódio controverso em galeria de Romero Britto em Miami que acabou viralizando nas redes sociais, ela revelou que também tinha uma história parecida: “Quando eu comecei como repórter, no programa da Monique Evans, fui fazer uma reportagem na galeria dele em SP. Ele não estava. Mas sua irmã me tratou tão mal, me humilhou por causa da minha roupa… chorei tanto, que borrei a maquiagem que nem consegui fazer a reportagem. Nunca comentei nada. Mas agora vejo que não foi um caso isolado…”

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrou o artista plástico brasileiro surpreendido em uma de suas exposições ao ver uma mulher quebrar uma de suas peças em sua frente. O ‘barraco’ foi divulgado no TikTok de Faye Pindell na madrugada desta sexta-feira, 14, e replicado em outras plataformas. Segundo a jovem, uma mulher que se disse dona de um restaurante comprou a obra ‘Big Apple’ de Romero e compareceu ao meet&greet em uma galeria (onde os artistas autografam as obras), mas, ao se aproximar de Romero, ela reclamou que ele tinha sido desrespeitoso com um de seus funcionários e soltou a peça, que era de porcelana e quebrou. “Nunca mais vá a meu restaurante nem ofenda minha equipe, mas nunca. Eu te respeitava”, disse ela, aos gritos.