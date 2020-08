Mulher quebra obra de Romero Britto em galeria e artista fica chocado; veja vídeo

Artista teria ido ao restaurante da mulher e destratado seus funcionários

O artista brasileiro Romero Britto foi surpreendido em uma de suas exposições ao ver uma mulher quebrar uma de suas peças em sua frente. O ‘barraco’ foi divulgado no TikTok de Faye Pindell na madrugada desta sexta-feira, 14, e replicado em outras redes sociais. Segundo a jovem uma mulher que se disse dona de um restaurante comprou a obra ‘Big Apple’ do artista brasileiro e compareceu ao meet&greet em uma galeria (onde os artistas autografam as obras), mas ao se aproximar de Romero ela reclamou que ele tinha sido desrespeitoso com um de seus funcionários e soltou a peça, que era de porcelana e quebrou. “Nunca mais vá a meu restaurante nem ofenda minha equipe, mas nunca. Eu te respeitava”, disse ela aos gritos.

Romero ainda tentou segurar a peça, mas não conseguiu. Em seu site oficial, a Big Apple está avaliada em US$ 360 (cerca de R$ 1,9 mil reais) e é uma das obras mais caras de sua coleção. Faye publicou um segundo vídeo na rede social e explicou que tudo aconteceu em frente a muitas pessoas e que o brasileiro ficou bastante envergonhado. Romero Britto é um pintor, escultor e serígrafo natural do Recife e radicado nos Estados Unidos. Ele já retratou muitas personalidades americanas em suas obras como Michael Jackson, Madonna, Arnold Schwarzenegger e até Michelle e Barack Obama.