Após chamar atenção presas de vampiro, Sabrina Boing Boing surpreende com olhos tatuados

Recentemente, a DJ e tatuadora decidiu tirar próteses de seis litros dos seios, pois o volume a atrapalhava no dia-a-dia

Sabrina Boing Boing, de 39 anos, causou alvoroço nas redes sociais ao exibir seus novos olhos tatuados de preto. A DJ e tatuadora compartilhou um vídeo de sua recente visita a um estúdio, onde também decidiu fazer uma nova arte: um unicórnio na coxa. A transformação visual gerou reações diversas entre seus seguidores. Em junho, Sabrina já havia chamado a atenção ao realizar um procedimento inusitado, implantando presas de vampiro em seus dentes. A artista expressou sua satisfação com essa mudança, revelando que se sentia mais alinhada com sua identidade. Essas alterações, segunda a musa do OnlyFans, têm sido uma forma de se expressar e se reinventar.

Além das tatuagens e das presas, Sabrina também tomou recentemente a decisão de reduzir o tamanho dos seios, retirando próteses de seis litros. Ela comentou sobre as dificuldades que enfrentava no cotidiano devido ao volume das mamas, o que a levou a optar pela cirurgia. Essa escolha reflete sua busca por conforto e bem-estar em sua vida diária. A artista continua a surpreender seus fãs com suas ousadas decisões estéticas, mostrando que está disposta a explorar novas formas de se apresentar ao mundo.

Confira como ficaram os olhos tatuados de Sabrina

