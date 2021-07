Pyong Lee se manifesta após rumores de traição durante reality da Record

De acordo com o jornal ‘Metrópoles”, o ex-BBB e a argentina Antonela Avellaneda teriam se relacionado durante as gravações do Ilha Record, programa comandado por Sabrina Sato

Reprodução/Instagram/pyonglee Pyong Lee se manifestou após rumores sobre traição durante reality na Record



Pyong Lee ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter após o colunista Léo Dias, do portal “Metrópoles”, informar que o empresário teria traído a esposa, Sammy Lee, com a argentina Antonela Avellaneda, durante as gravações do reality Ilha Record – o programa estreia no dia 26 deste mês. Na tarde deste sábado, 10, no entanto, foi a vez de Pyong se manifestar. “Povo de internet acreditando em qualquer fake news para variar. Sem novidades. Tudo por cliques e audiência, sendo que o programa nem começou. Pior de tudo é cometer crime de difamação. Guardem os comentários e mimimi para quando assistirem”, escreveu em um Stories, no Instagram.

De acordo com o jornalista, Lee e a argentina famosa por ter participado do Big Brother Brasil 4 teriam feito o clima esquentar dentro do confinamento do programa, que é apresentado por Sabrina Sato. Depois disso, eles teriam se encontrado em uma pousada na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Com as informações, vários internautas criticaram a conduta do hipnólogo, que é casado e tem um filho com Sammy Lee. “Pyong é pai de família tradicional brasileira: casado e trai a esposa”, disse uma usuária do Twitter. “Esse filho da p*** não consegue se segurar nem tendo um filho”, disse outra.