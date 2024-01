Sandy e ex-marido se divertem em férias nos EUA

O casal, que anunciou a separação em setembro do ano passado, demonstra manter uma relação amigável mesmo após o divórcio

Reprodução / Instagram @sandyoficial Lucas Lima, Noely, Sandy e Xororó: viagem em família rendeu cliques na Disney



A cantora Sandy, de 40 anos, compartilhou nesta segunda-feira, 8, nas suas redes sociais, fotos ao lado do seu ex-marido, Lucas Lima, de 41 anos, em um parque de diversões na Califórnia, nos Estados Unidos. O casal, que anunciou a separação em setembro do ano passado, estava acompanhado dos pais da artista, Xororó e Noely Lima. O filho do ex-casal, Theo, de 8 anos, não aparece nas fotos divulgadas pela cantora nas redes sociais, mas também estava em viagem com a família. O casal não costuma compartilhar fotos do filho para preservar a imagem da criança. Mesmo após o término, Sandy e Lucas demonstram ter uma relação amigável. “Passando pra deixar um registro de um dia delicioso. Foi lindoooo!”, diz a publicação. Lucas também comentou dizendo: “Grandessíssimo evento!”. Confira:

