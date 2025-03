Sargento Pimenta recebe 500 mil pessoas em Carnaval com Beatles no Rio

Apesar do calor intenso, foliões se caracterizaram como os integrantes da famosa banda inglesa; jatos de água foram utilizados para refrescar o público

Tânia Rêgo/Agência Brasil Sargento Pimenta faz a festa no Aterro do Flamengo, na região central do Rio de Janeiro, tocando músicas dos Beatles em ritmos brasileiros.



O tradicional bloco de Carnaval Sargento Pimenta reuniu uma multidão no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, para sua 13ª apresentação. Apesar do calor intenso, foliões marcaram presença no desfile, que manteve a tradição de celebrar o repertório dos Beatles com arranjos em ritmos brasileiros. Durante o evento, jatos de água foram utilizados para refrescar o público, estimado em 500 mil pessoas. Criado em 2010, o bloco estreou no Carnaval do ano seguinte, sendo eleito o melhor do concurso Serpentina de Ouro. Inicialmente, desfilava pelas ruas de Botafogo, mas, com o crescimento da adesão popular, passou a ocupar uma área fixa no Aterro do Flamengo, onde permanece até hoje.

Embora a base do repertório seja formada por músicas dos Beatles, o bloco também interpreta sucessos de outros artistas, como Rita Lee, adaptando os arranjos para diferentes ritmos carnavalescos. A proposta de transformar clássicos do rock em samba, forró e marchinhas tem sido um dos atrativos que garantem a fidelidade do público ao longo dos anos.

Além de acompanhar as músicas, foliões costumam se fantasiar com referências aos integrantes da banda britânica. Muitos fazem questão de comparecer caracterizados, reforçando o espírito de celebração e interação do bloco. O evento atrai pessoas de diversas idades, consolidando-se como um espaço de encontro para diferentes gerações.

O bloco também se destaca pelas homenagens a artistas consagrados. Neste ano, a celebração incluiu um tributo a Elis Regina, que completaria 80 anos. A iniciativa faz parte de um esforço para promover um Carnaval inclusivo e sem barreiras etárias, reforçando a conexão entre diferentes períodos da música popular.

A fidelidade do público ao bloco é resultado da força do Carnaval de rua no Rio de Janeiro, aliada à atemporalidade das músicas dos Beatles. Muitos foliões retornam anualmente e incentivam novos participantes, ampliando a tradição do evento. Para os organizadores, a permanência do bloco reflete a resiliência de quem mantém a festa e a cultura carnavalesca viva, apesar dos desafios enfrentados por blocos de rua devido a exigências de infraestrutura.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Polícia Militar do Rio montou um esquema de segurança para garantir a tranquilidade do evento. O patrulhamento contou com 110 agentes do 2º BPM, além do apoio de equipes da Força de Ação Tática. O monitoramento também foi feito por drones e torres de vigilância distribuídas na área do desfile, garantindo um ambiente seguro para os foliões.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA