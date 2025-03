Fernanda Torres se torna símbolo de protesto no Carnaval após derrota no Oscar

Foliões usaram máscaras, camisetas e adereços com a imagem da atriz, que perdeu o prêmio de atuação para Mikey Madison, de “Anora”

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Foliões exaltam Fernanda Torres no Bloco Charanga do França, no centro da cidade de São Paulo



Fernanda Torres, que não conquistou o Oscar de melhor atriz por sua performance em “Ainda Estou Aqui”, se tornou um símbolo de protesto durante o Carnaval em São Paulo. A revolta dos foliões foi evidente no bloco Charanga do França, onde muitos expressaram sua insatisfação pela premiação, ao mesmo tempo em que celebravam a vitória do filme dirigido por Walter Salles. Outros grandes centros carnavalescos do país, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também repercutiram a derrota da brasileira. Em Olinda, o “bonecão” que retrata Fernanda voltou a circular pelas ruas.

Muitos foliões destacaram que adornos e máscaras de Fernanda Torres representavam tanto um protesto quanto uma celebração. “Totalmente injustiçada”, disse um jovem que pulava Carnaval em São Paulo. Fantasias de Pikachu referenciaram um vídeo viral da atriz, no qual ela disse que se sentia como o famoso “pokémon” diante de tanta exposição.

Além das fantasias, outros foliões se uniram ao protesto, segurando bandeiras e máscaras com a imagem de Fernanda. O bloco Charanga do França aproveitou a ocasião para criar camisetas que estampavam a frase “Totalmente Charangada”, um trocadilho com outro meme de sucesso usando a imagem de atriz.

*Reportagem produzida com auxílio de IA