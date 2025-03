Blocos tradicionais de São Paulo levam multidão às ruas em dia de calor extremo

Com os termômetros marcando mais de 34º C, Charanga da França, Vou de Táxi e Bloco da Pabllo animaram o público no terceiro dia de Carnaval

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Foliões participam do desfile do Bloco Charanga do França pelas ruas do centro da cidade de São Paulo



O Carnaval de rua de São Paulo reuniu milhares de foliões nesta segunda-feira (3) em um dos dias mais quentes do ano. Com temperaturas acima dos 34ºC, blocos tradicionais arrastaram multidões pelas ruas da capital paulista, transformando a cidade em um grande palco de festa e nostalgia.

Um dos destaques foi o bloco Vou de Táxi, que levou os foliões a uma viagem musical pelos anos 90 e 2000. O desfile, que teve início por volta das 12h10 no circuito do Ibirapuera. Um dos pontos altos do desfile foi o samba-enredo “Coisa boa é para sempre”, da Gaviões da Fiel, de 1995. Os foliões, muitos protegidos por chapéus, protetor solar e garrafas d’água, dançaram ao som de sucessos que marcaram uma geração, como Angélica, Spice Girls e A-Ha. Criado em 2014, o Vou de Táxi se consolidou como um dos blocos mais aguardados do Carnaval paulistano.

Outro bloco que arrastou uma multidão foi a Charanga do França, que se concentrou ainda pela manhã em Santa Cecília. Conhecido por seu formato de fanfarra e forte engajamento político, o grupo reuniu foliões sob forte calor para cantar e celebrar o Carnaval de rua. “Não existe bloco igual à Charanga do França”, disse um folião por meio do X (antigo Twitter). Na zona oeste, fãs do pagode curtiram clássicos do gênero no bloco Lua Vai.

No Obelisco do Ibirapuera, o Bloco da Pabllo Vittar atraiu uma grande multidão com um desfile inspirado na cultura clubber dos anos 80 e 2000. Com convidados internacionais, como Sevdaliza e as Irmãs de Pau, o bloco transformou a região em uma grande pista de dança ao ar livre. Apesar do calor intenso, a festa seguiu animada e sem ocorrências graves. Os blocos reforçaram campanhas para o consumo de água e a utilização de protetor solar, garantindo que os foliões aproveitassem o Carnaval com segurança.

