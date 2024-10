Segurança em show do Oasis será reforçada após descoberta de drogas em Manchester

Autoridades foram alertadas sobre a presença de entorpecentes enterrados no Heaton Park, local que sediará a apresentação do grupo britânico

EFE/EPA/SIMON EMMET/FEAR PR/HANDOUT O aguardado show do Oasis está agendado para o dia 11 de julho de 2025.



Funcionários de uma clínica de reabilitação em Manchester informaram as autoridades sobre a descoberta de drogas enterradas no Heaton Park, local que sediará um show da famosa banda Oasis. Pacientes do Providence Project, um centro voltado para a desintoxicação de drogas e álcool, revelaram que esconderam substâncias ilícitas no parque com a intenção de usá-las durante o evento. Em resposta a essa situação, a polícia de Manchester decidiu intensificar a segurança na área. Entre as medidas adotadas estão a utilização de cães farejadores e a realização de revistas em bolsas dos frequentadores.

O aguardado show do Oasis está agendado para o dia 11 de julho de 2025. Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis para compra, com preços a partir de R$ 973. A expectativa em torno do evento é alta, especialmente entre os fãs da banda, que esperam uma performance memorável. As autoridades locais estão atentas à situação e trabalham para evitar qualquer incidente que possa comprometer a segurança do público.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira