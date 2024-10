Novidades do cinema e streaming: Comédias, dramas e documentários em destaque

Programação conta com ‘Pecados Íntimos’, baseado no romance ‘Little Children’ e estrelado por Kate Winslet

"Trilha de Letras" traz o influenciador Felipe Neto para um bate-papo sobre seu livro "Como Enfrentar o Ódio"



A comédia alemã “Onde Está Wanda?” narra a angústia de um casal que busca desesperadamente por sua filha de 17 anos, Wanda, que desapareceu sem deixar rastros. Diante da ineficácia da polícia em localizá-la, a família decide tomar as rédeas da situação e inicia uma investigação própria, contando com a ajuda do filho, que possui habilidades tecnológicas.

Em um formato diferente, “Chef’s Table: Macarrão” apresenta a rica diversidade cultural do macarrão em uma série de quatro episódios. O programa destaca as técnicas e criações de renomados chefs, como Evan Funke, Guirong Wei e Nite Yun, que trazem suas experiências e visões sobre esse prato tão versátil.

A trama de “O Preço que Pagamos” gira em torno de três criminosos que, após um assalto que não sai como planejado, sequestram uma jovem e se escondem em uma cabana. No entanto, o local revela-se mais perigoso do que imaginavam, colocando todos em uma situação de risco iminente.

“Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral” segue a história de Francisgleydisson, um cineasta cearense que, após um encontro com seres de outro planeta, decide produzir um filme de ficção científica. Ele recruta personagens excêntricos da cidade para dar vida a sua nova obra, misturando humor e elementos fantásticos.

“Jornada para o Inferno” apresenta a trajetória de Will, que abandona seus estudos universitários para se juntar a um grupo de caçadores de búfalos. Essa escolha arriscada o leva a situações perigosas, desafiando sua coragem e determinação.

A série “Operação Fronteira: Estados Unidos” oferece um olhar sobre a rotina dos agentes da Customs and Border Protection na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O programa aborda a complexidade do trabalho de fiscalização de drogas e armas, revelando os desafios enfrentados diariamente.

Por fim, “Trilha de Letras” traz o influenciador Felipe Neto para um bate-papo sobre seu livro “Como Enfrentar o Ódio” e sua trajetória no YouTube. A conversa explora temas relevantes sobre a cultura digital e a luta contra a intolerância.

A produção “Pecados Íntimos“, estrelada por Kate Winslet e Patrick Wilson, aborda questões de casamento, desejo e traição. Baseado no romance “Little Children”, de Tom Perrota, o filme mergulha nas complexidades das relações humanas e nas consequências de escolhas difíceis.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira