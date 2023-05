Shows históricos, prêmios e filmes: a carreira da cantora em fotos

Tida como a rainha do Rock’n’Roll, o falecimento da cantora norte-americana foi informado nas redes sociais e não teve a causa da morte divulgada

Reprodução/Instagram/tinaturner Tina Turner morreu aos 83 anos no dia 24 de maio de 2023



Dona dos sucessos “The Best”, “I Don´t Wanna Lose You” e “What’s Love Got to Do With It”, a cantora Tina Turner faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade em sua casa, em Küsnacht, na Suíça. Tida por muitos como a rainha do Rock’n’Roll, Turner teve seu comunicado de falecimento divulgado em suas redes sociais e a causa de sua morte não foi informada. “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, afirmou trecho da nota. Vencedora de oito prêmios Grammy’s e incluída no Hall da Fama do Rock’n’Roll em 2021 , Tina marcou gerações e chegou a conquistar um lugar no livro Guiness Book Records ao realizar um show no Maracanã, no Rio de Janeiro, com a turnê Break Every Rule, numa apresentação para mais de 180 mil pessoas. A ocasião foi marcada como a “maior participação paga em um show para um artista solo”.