Simony desmente boatos de que câncer se espalhou pelo corpo: ‘Parem de me matar’

Cantora, que está em meio a um tratamento da doença, fez um apelo em suas redes sociais e disse estar bem

Reprodução/Instagram/@simonycantora Simony usou suas redes sociais para falar sobre tratamento contra o câncer



A cantora Simony desmentiu boatos de que o câncer no intestino, do qual a artista vem realizando tratamento, se espalhou pelo corpo. Ela usou as redes sociais para esclarecer o assunto. Simony disse que está passando pela terceira quimioterapia. “As pessoas só dão aquilo que elas têm. Eu estou bem viva, bem bonita, loira, maravilhosa e parei até um batom pra falar com vocês. Tô na terceira quimioterapia de imunoterapia, é dolorido, pesado, , não é fácil, mas procuro passar da melhor forma possível. Fico enjoada, tenho náuseas, mas aí aproveito pra ficar debaixo do cobertor. Eu me permito ficar assim”, disse a cantora. “Faço mais um ciclo e vou fazer mais exames. Eu tenho certeza que ele diminuiu porque não senti mais nenhum sintoma. Quando a gente conhece o próprio corpo, fica claro”, prosseguiu.

Na sequência, a cantora desmentiu boatos de que a doença se espalhou para outros órgãos, disse estar bem, e fez um apelo: “Eu não tenho metástase em nenhum outro órgão. Ele é local. Ele aumentou, a gente correu pra fazer um novo tratamento para que ele não criasse força. Parem de me matar, eu estou ótima”, concluiu.