Miles Morales e Mulher-Aranha, de ‘Homem-Aranha no Aranhaverso’, ganharão live-action

Produtora ainda contou que novo filme com Tom Holland e Zendaya vai acontecer

Divulgação Miles Morales, de Homem-Aranha no Aranhaverso, terá live-action



Na véspera do lançamento de ‘Homem-Aranha: Através do Aranhaverso’, os fãs do teioso ganharam mais um motivo para comemorar. A produtora do novo filme, Amy Pascal, comentou com a ‘Variety’ que dois filmes live-action do Homem-Aranha estão em desenvolvimento. Pascal disse que filmes de Miles Morales e da Mulher-Aranha serão os próximos lançamentos. “Você verá tudo isso. Tudo está acontecendo”, instigou. De acordo com ela, o da Mulher-Aranha está mais adiantado. Amy também produziu a trilogia da Marvel com Tom Holland e Zendaya e informou que também terá novidades. “Vamos fazer outro filme? Claro que vamos. Estamos em processo, mas com a greve dos roteiristas, ninguém está trabalhando. Estamos todos os apoiando e assim que eles se juntarem, vamos começar”, ressaltou. Os rumores é de que a Mulher-Aranha seria interpretada por Hailee Steinfeld, que dubla a Gwen Stacy no Spider-Verse.