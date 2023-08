Site da família remove título de ‘Sua Alteza Real’ de príncipe Harry

Agora, ele e sua mulher são chamados apenas de duque e duquesa de Sussex

Daniel LEAL / AFP Site da família real britânica remove título do príncipe Harry



O site da família real removeu o título de “Sua Alteza Real” do príncipe Harry em seu site oficial. A informação foi publicada pela revista “People” nesta terça-feira, 8. De acordo com a revista, ele e a mulher Meghan Markle continuam como duque e duquesa de Sussex, embora ele não tenha recebido o ducado de sua avó, a rainha Elizabeth II, até seu casamento, ocorrido em maio de 2018. O casl segue de fora dos eventos da família real britânica. No mês que vem, a morte da rainha Elizabeth II completará um ano. De acordo com informações do jornal The Sun, os membros da realeza irão se reunir no castelo de Balmoral, na Escócia. No entanto, Harry e sua esposa não foram convidados para o encontro. Ambos estarão na Europa neste período, de acordo com periódico inglês. Uma série de homenagens serão realizadas por todo o Reino Unido.

A página da família real na internet não foi totalmente atualizada após a morte da monarca, segundo apontou o “Express”. Tanto que Elizabeth ainda era chamada de monarca atual, o rei Charles tinha o título de “o príncipe de Gales” e a rainha Camila de “duquesa de Cornualha”. O jornal divulgou um comunicado do Palácio de Buckingham informou que o site da amília Real contém mais de cinco mil páginas de informações sobre a vida e obra da Família Real. Após a morte de sua majestade, a rainha Elizabeth 2ª, o conteúdo foi revisitado e atualizado periodicamente. Alguns conteúdos podem estar desatualizados até que este processo seja concluído”.