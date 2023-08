Nova York registra 1º ataque de tubarão em mais de 60 anos

Último episódio aconteceu em 1958; mulher de 65 anos foi levada para o hospital e está em estado grave, mas estável

Michal Dziekonsk/Pixabay Nova York não registrava ataque de tubarão de 1958



Pela primeira vez em mais de 60 anos, a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, registrou um ataque de tubarão. Uma mulher de 65 anos foi mordida na segunda-feira, 7. Ela foi atendida inicialmente por salva-vidas que estavam na praia e depois foi encaminhada para o hospital. Ela está em estado grave, mas estável. Um ataque de tubarão não era registrado na cidade de Nova York desde 1958, de acordo com um registro não formal de ataques pelo mundo. Após o episódio, as autoridades recomendaram que as pessoas saíssem da água. Eles até chegaram a buscar pelo animal, mas não o encontraram. No último evento que tinha sido registrado, um homem havia atiçado o animal com um arpão, o que levou ao ataque, diferente do dessa semana, em que, aparentemente, foi gratuito. Uma reportagem do jornal norte-americano ‘The New York Time’ mostrou que episódios como o visto na segunda-feira podem ser cada vez miais comuns, visto que a qualidade da água na região melhorou, o que, consequentemente, faz com que tenha mais peixes na região, o que atrai tubarões que buscam comidas.