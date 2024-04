Spin-offs de ‘The Walking Dead’ chegam ao Prime Video neste mês

Aventuras de Rick, Michonne, Negan estão agora disponíveis para os ‘walkers’ brasileiros; saiba mais sobre as estreias de ‘Tales of The Walking Dead’, ‘The Walking Dead: Dead City’, ‘The Ones Who Live’ e ‘Daryl Dixon’

AMC/Divulgação Cena de 'Tales of The Walking Dead', que já tá disponível no streaming desde 20 de março



E aí, galera walker! Se liga nessa novidade sinistra que acabou de sair do forno: os spin-offs de “The Walking Dead” estão chegando no Prime Video já neste mês! Se você tá morrendo de saudades do apocalipse zumbi e das aventuras de Rick, Michonne, Negan e toda a trupe, pode comemorar porque a espera acabou! A primeira parada nesse tour pelo universo walker é “Tales of The Walking Dead”, que já tá disponível desde quarta-feira (20 de março). Cada episódio vai fundo nos personagens e nos eventos que moldaram esse universo cheio de mortos-vivos.

Preparem os corações, porque no dia 3 de abril é a vez de “The Walking Dead: Dead City”, com Negan e Maggie. Eles vão se aventurar na ilha de Manhattan, encarando perigos que vão além dos zumbis. É uma verdadeira luta pela sobrevivência em um ambiente totalmente hostil. E não para por aí! No dia 19 de abril, é hora de matar as saudades de Rick e Michonne em “The Ones Who Live”. A jornada desses dois vai te levar a lugares nunca antes explorados, com desafios ainda maiores do que enfrentaram antes. E será que vão conseguir se encontrar e se reconhecer nesse novo mundo caótico?

Por último, mas não menos importante, no dia 3 de maio, é a vez do nosso querido “Daryl Dixon” brilhar. Nesse spin-off, Daryl tá na França, sem lembrança de como foi parar lá. Mas uma coisa é certa: ele vai enfrentar todos os obstáculos para voltar para casa, em Alexandria. Se você tá com saudades da série original, não se preocupa! As 11 temporadas de “The Walking Dead” tão disponíveis no Star+ e na Netflix. Então, prepara a pipoca, chama os amigos e se joga nesse universo apocalíptico que a gente tanto ama!

Confira anúncio

Os caminhantes agr vão de maratona! Preparados pra receber TODOS os spin-offs de #TheWalkingDead no meu streaming??? pic.twitter.com/NjEbLsUWyS — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) March 20, 2024