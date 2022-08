Stripper leiloa suposta cueca usada pelo príncipe Harry durante festa em Las Vegas

Peça de roupa teria sido utilizada por Harry em 2012, durante um evento particular; Carrie Royale espera que lances superem a marca e US$ 1 milhão

EFE/Neil Hall Segundo stripper, Harry deixou a peça de roupa no quarto após festa em 2012



Uma cueca que teria sido utilizada pelo Príncipe Harry, 37, durante uma festa particular em Las Vegas está sendo leiloada. A roupa teria sido usada pelo Duque de Sussex em 2012, quando fotos dele nu durante o evento vazaram. Segundo o site TMZ, a stripper Carrie Royale, que trabalha no Hustler CLub e diz que estava no quarto do hotel com Harry quando ele deixou suas roupas no local, é a responsável pelo leilão. O veículo afirma que ela espera que o lance vencedor ultrapasse a marca e US$ 1 milhão, o que equivale a cerca de R$ 5,1 milhões. O leilão abrirá os lances de maneira online a partir do dia 11 de agosto, às 22h30, com o lance inicial em US$ 10 mil. Caso os lances ultrapassem US$ 800 mil, o vencedor ganhará uma garrafa de Dom Pérignon Rose 1996 envolta em ouro que está avaliada em aproximadamente US$ 200 mil, R$ 1 milhão. Ainda de acordo com o TMZ, uma parte do valor arrecadado no leilão será destinado à Archewell, instituição de caridade mantida por Harry e sua esposa, Meghan Markle.