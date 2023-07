Super lançamentos: ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ chegam aos cinemas

No Drops+, Kamila Pavão traz todos os detalhes dos filmes mais aguardados do ano

Nesta semana, o mundo do cinema foi contemplado com dois super lançamentos: “Barbie” e “Oppenheimer“, os filmes mais aguardados do ano. No live-action de Barbie, acompanhamos a rotina da boneca mais famosa do mundo, vivendo em Barbieland. Por lá, todas as versões vivem em harmonia e suas únicas preocupações são encontrar os melhores looks para passear. Porém, a personagem interpretada por Margot Robbie começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim. Ela começa a entrar em uma crise existencial ao se deparar com o mundo real. Acompanhada de Ken, Barbie se depara com um mundo capitalista que não tem nada cor de rosa e vive um choque de realidade. O filme tem um humor ácido e inteligente, além de trazer muita coisa que marcou a nossa infância.

Já o outro super lançamento da semana é um filme biográfico, baseado no livro "Prometeu Americano: O triunfo e a tragédia". O longa acompanha Oppenheimer (Cillian Murphy), um físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Ele e um grupo formado por outros cientistas foram os responsáveis pelos bombardeios nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. O longa conta um elenco de peso: Matt Damon, Cillian Murphy e Robert Downey Jr. são alguns dos nomes.