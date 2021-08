Tarcísio Meira segue intubado e Glória Menezes tem quadro leve, diz boletim médico

Mocita Fagundes, nora do casal, afirmou nas redes sociais que os dois estavam isolados e foram contaminados pelo vírus ‘num descuido’

Tarcísio Meira, internado com Covid-19, segue intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado neste domingo, 8, ele e a esposa, Glória Menezes, estão no hospital desde sexta-feira, 6, para tratamento de complicações da doença. De acordo com o hospital, a atriz tem quadro leve e está se recuperando no quarto. Ambos já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. Mocita Fagundes, nora do casal, afirmou nas redes sociais que os dois estavam isolados e foram contaminados pelo vírus “num descuido”. “Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho”, disse. Glória Menezes e Tarcísio Meira são casados desde 1962 e já protagonizaram diversos espetáculos, novelas e minisséries juntos. A atriz estreou na televisão em “Sangue e Areia”, em 1967, na Rede Globo. Tarcísio fez sua estreia no programa de teleteatro Grande Teatro Tupi e, em 1961, contracenou com Glória pela primeira vez. Em 1967, iniciou os trabalhos na TV Globo em “Sangue e Areia”. O casal é pai de Tarcísio Filho, de 56 anos, que também é ator.