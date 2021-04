Caitlyn Jenner anuncia que será candidata a governadora da Califórnia

Sua possível vitória representaria um marco na presença de transgêneros na política dos EUA; o estado já elegeu celebridades no passado, incluindo o ator Arnold Schwarzenegger

EFE/EPA/NINA PROMMER Em 2017, Caitlyn Jenner já havia dito que gostaria de entrar na política para defender a causa LGBT



Caitlyn Jenner afirmou que já preencheu a papelada necessária para se candidatar a governadora da Califórnia nas próximas eleições. “Os californianos querem mais e merecem mais do governador. Por muito tempo, políticos de carreira prometeram demais e cumpriram de menos. Precisamos de um líder com visão e determinação para resolver isso”, afirmou. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 23, através do seu perfil no Twitter. De acordo com o site de notícias norte-americano Axios, a estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians já teria inclusive montado uma equipe que inclui alguns assessores do ex-presidente Donald Trump. Essa não seria a primeira vez que celebridades concorrem a governador da Califórnia: o ator Arnold Schwarzenegger venceu a eleição de 2003 após derrotar a atriz pornô Mary Carey e o ex-ator mirim Gary Coleman. Por outro lado, uma possível vitória de Caitlyn Jenner representaria um marco para os políticos transgênero. Sarah McBride se tornou a primeira senadora trans da história dos Estados Unidos no ano passado, quando outras duas mulheres trans, Taylor Small e Stepahnie Byers, também conseguiram cargos na Câmara dos Deputados.