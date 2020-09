Termômetro JP: Sterella é o novo ‘casal’ queridinho das redes sociais

Stéfani Bays e MC Mirella são participantes de A Fazenda e, juntas, rendem muitos comentários na internet; fãs torcem para que elas tenham um relacionamento amoroso

Stéfain e Mirella trocaram carinhos durante festa na Fazenda.



Quem tem acompanhado a atual edição de A Fazenda pelas redes sociais, certamente já se deparou com inúmeras publicações sobre ‘Sterella’ – o ‘shipp’ das participantes Stéfani Bays e MC Mirella -, que ganhou força após a exibição de cenas com muitas trocas de carinho entre as ‘peoas’. No Twitter, por exemplo, termos envolvendo as duas aparecem entre os assuntos mais comentados do dia com frequência. Recentemente, um selinho entre Stéfani e Mirella ganhou destaque na rede social e rendeu milhares de publicações, deixando os fãs do reality ainda mais animados com a possibilidade de um relacionamento entre elas.

Leia também Ex-Fazenda Thayse Teixeira é 'cancelada' após vídeo de velório fake A Fazenda 12: Jojo Todynho bota Rodrigão na parede por desconfiar de interesse amoroso

‘Shippar’ é um verbo criado a partir do termo ‘relationship’ – palavra que significa ‘relacionamento’ em inglês – muito usado nas famosas ‘fanfics’, ou ficção de fãs, e significa torcer muito para que um casal ou amizade dê muito certo. Além de ‘Sterella’, alguns shipps – verdadeiros ou não – ganharam força e caíram no gosto da torcida de diversos reality shows do Brasil, como Gicela (Marcela MC Gowan e Gizelly Bicalho), Flacelo (Flávia Viana e Marcelo Zangrandi) e Harinetto (Hariany Almeida e DJ Netto). O assunto foi explorado no Termômetro JP desta semana, que está disponível nas redes sociais de entretenimento da Jovem Pan. Confira!