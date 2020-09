Ex-Fazenda Thayse Teixeira é ‘cancelada’ após vídeo de velório fake

A empresária chamou amigos e familiares para participar de falso velório de amigo, que chegou em carro funerário e dentro de caixão

Reprodução/Instagram Vídeo postado em rede social foi muito criticado por seguidores de ex-peoa



Thayse Teixeira, ex-participante de A Fazenda 11, exibida no ano passado, causou polêmica com um vídeo de pegadinha controverso postado na quinta-feira (24). A empresária realizou um velório fake para o amigo Marcinho e convidou amigos e familiares para o evento, que contou com carro funerário, sala de velório e até o “defunto” no caixão. No vídeo, dá a entender que alguns dos presentes não sabiam que tudo era uma brincadeira, pois quando Marcinho levanta do caixão há gritos e correria, enquanto outras pessoas filmam a cena com celulares.

Na publicação, não faltaram críticas à pegadinha de Thayse. “Não é possível que tem quem acha isso engraçado, gente do céu, tudo tem limite. Tantas pessoas perdendo seus entes queridos, e essa turma faz de um velório uma brincadeira…”, escreveu uma seguidora. “Ridículo e uma falta de respeito, o país sofrendo perdas e mais perdas e vocês brincando com morte!”, apontou outra. Até o momento, Thayse não se manifestou sobre as críticas.

Assista ao vídeo: