A Fazenda 12: Jojo Todynho bota Rodrigão na parede por desconfiar de interesse amoroso

Reprodução/YouTube Jojo Todynho pressionou Rodrigo Moraes sobre atitudes carinhosas e possível interesse amoroso por parte dele



Jojo Todynho não entrou em A Fazenda 12 para “gracinhas”, como ela mesma deixou bem claro para Rodrigo Moraes durante o café da manhã desta terça-feira (22). Desconfiada de um possível interesse amoroso do apresentador, a funkeira colocou Rodrigão na parede para saber porque ele a tratava tão bem. Por causa das atitudes afáveis de Rodrigo, Jojo já desabafou com as meninas nesta semana que seu coração tem dono aqui fora e, no reality show, não pretende se envolver com ninguém.

“Qual é o teu problema? Fala logo que eu quero saber. Você tá nessa gracinha há dias me perturbando”, disparou Jojo à mesa, para espanto de Rodrigo. Momentos antes, os dois protagonizaram um momento de descontração enquanto Jojo degustava o café preparado por Moraes. “Aqui a gente faz com amor, para os nossos, e com muito carinho”, disse ele para a funkeira.

Quando pressionado por Jojo sobre suas atitudes carinhosas com ela, ele rebateu que não havia “problema nenhum”. “E por que você tá nessa gracinha me perturbando? Não, não é possível”, retrucou a cantora. “Isso é uma perturbação? Oferecer um alimento, cuidar…”, disse Rodrigo, mas Jojo insistiu: “Não, não é normal. Más línguas dizem que você está interessado na minha pessoa”, afirmou. “É, tem um carinho especial aí”, comentou Mateus Carrieri, que também participava da “inquisição” de Rodrigo junto com Stéfani Bays. “Coisa de irmão, velho. Protetor. Pergunta para as minhas irmãs se eu não sou protetor”, afirmou Rodrigo.

