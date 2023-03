Tinashe fecha segunda edição do Festival Grls! com muita dança e simpatia

Cantora norte-americana se apresentou debaixo de chuva e para uma multidão de fãs apaixonados

Flavia Matos/Jovem Pan A cantora entrou para a lista Forbes 30 abaixo de 30 em 2022 na categoria música



A cantora norte-americana Tinashe foi a escolhida para encerrar a segunda edição do Festival Grls! neste domingo, 5, no Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo, e não decepcionou. A artista entregou dança, voz e simpatia mesmo debaixo de chuva e com parte do público indo embora. Tinashe apresentou sucessos de toda a sua carreira, que tem mais de dez anos, incluindo os mais recentes do disco 333. Dançarina de “mão cheia” e com um balé impecável, a artista teve audiência de peso entre o público com Majur, Urias e Daniel Napoleão (intérprete de Glória Groove). O show conquistou até quem não era fã e, com certeza, vai escutar a cantora depois de hoje. O Festival Grls! chega ao fim depois de dois dias e está confirmado para 2024. Além dos 14 shows no palco principal e apresentações em um palco secundário, o festival ainda contou com ativações e feirinha de negócios geridos por mulheres.