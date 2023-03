Alcione coloca público para sambar em show aclamado no Festival GRLS!

Cantora de 75 anos se apresentou neste domingo, 5, no Centro Esportivo Tietê na segunda edição do festival

Jovem Pan/Flavia Matos Alcione se apresentou no fim da tarde deste domingo, 5, no Festival GRLS!



O Festival GRLS! viu neste domingo, 5, porque Alcione se mantém consagrada em 50 anos de carreira. A cantora se apresentou no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, no fim da tarde para uma plateia apaixonada e fez – até aqui – o melhor show da segunda edição. Com um terninho prata brilhante, Marrom mostrou a potência de sua voz e desfilou hits. Fez a alegria do público com A Loba, Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano e Não Deixe o Samba Morrer, além de covers dos grupos Negritude Junior e Fundo de Quintal. O gramado virou gafieira. No palco, Alcione bebeu café, discursou sobre violência contra a mulher, fez o público rir e tudo isso sentadinha em uma cadeira. A cantora de 75 anos passou recentemente por cirurgia e colocou pino no quadril. Marrom terminou a apresentação ovacionada. Fecham o domingo a dupla AnaVitoria e a norte-americana Tinashe. Mais cedo, Manu Gavassi se apresentou com uma banda 100% feminina e fez uma homenagem a Rita Lee.