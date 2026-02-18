Tom Noonan, ator de ‘Caçador de Assassinos’ e ‘Robocop 2’, morre aos 74 anos

Com quase dois metros de altura, o ator se tornou conhecido em Hollywood por interpretar vilões; a causa da morte não foi divulgada

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Além do cinema, Noonan também fez inúmeras participações em séries de sucesso



O ator Tom Noonan, conhecido por interpretar vilões em filmes como Caçador de Assassinos e Robocop 2, morreu no último sábado (14), aos 74 anos.

A informação da morte do artista foi divulgada nesta quarta-feira (18), no perfil do Facebook do cineasta Fred Dekker. A causa da morte não foi divulgada.

“É com grande tristeza que compartilho o falecimento de Tom Noonan”, escreveu o diretor na publicação. “A performance inesquecível de Tom como Frankenstein em Deu a Louca nos Monstros é um dos destaques da minha modesta filmografia”, afirmou.

Dekker e Noonan trabalharam juntos no longa de 1987. Na obra, dirigida por Dekker, Noonan interpretou o Monstro de Frankstein.

“No fim das contas, ele achava a maquiagem árdua e incômoda (gostava de arrancá-la assim que encerrávamos as filmagens e, certa noite, nem se deu ao trabalho de tirá-la; simplesmente foi para casa ainda com a prótese de Frankenstein). Mas, no geral, ele era um cavalheiro erudito. O mundo perdeu um grande talento”, finalizou.

Com quase dois metros de altura, Noonan se tornou conhecido em Hollywood por interpretar vilões. Seus principais papéis foram o serial killer Francis Dolarhyde em Caçador de Assassinos, o líder de cartel Cain em Robocop 2 e o Estripador em O Último Grande Herói.

Além do cinema, Noonan também fez inúmeras participações em séries de sucesso – Arquivo X, Lei & Ordem: Intenção Criminosa, Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais, Contos da Escuridão e CSI: Investigação Criminal.

Nos últimos anos, Noonan se destacou por seu papel na série 12 Macacos, interpretando o Homem Pálido em 18 episódios. Ele também deu voz a diversos personagem em Anomalisa, animação de Charlie Kaufman indicada ao Oscar em 2016.

*Com informações do Estadão Conteúdo