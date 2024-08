Travis Scott é solto de prisão após brigar com segurança em hotel de luxo em Paris

Rapper foi intensamente assediado por paparazzi e fãs em sua estadia em Paris, chegando a realizar algumas publicações nas redes sociais pedindo ajuda para a polícia local

Reprodução/X Travis estava detido após se envolver em uma briga com seu próprio-guarda costas



O rapper norte-americano Travis Scott foi liberado da prisão em Paris após ser preso na última sexta-feira (9). De acordo com o representante do artista para o TMZ, “Scott foi liberado sem acusações”. Ainda segundo a mídia, não há planos para que ele seja acusado no futuro por algum tipo de delito. Travis estava detido após se envolver em uma briga com seu próprio-guarda costas. Segundo relatos, ele culpou o profissional de não protegê-lo de forma correta. Ao intervir na confusão, um segurança do hotel de luxo Georges V relatou que também foi atacado pelo artista.

Levado para a delegacia de ambulância por conta de um suposto ferimento derivado do confronto, seus representantes afirmaram que “não houve ferimentos” em nenhuma das partes. O rapper foi intensamente assediado por paparazzi e fãs em sua estadia na cidade luz nesta semana, chegando a realizar algumas publicações pedindo ajuda para a polícia local.

