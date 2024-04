Tudo o que você precisa saber sobre o show da Madonna neste fim de semana

Apresentação acontece às 21h45 do sábado e são estimadas mais de 1,5 milhões de pessoas; estrutura conta com 270 toneladas de equipamentos

A rainha do pop musical acaba de desembarcar no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (29). Madonna se apresenta no próximo sábado (4), na praia de Copacabana, em um show para mais de 1,5 milhões de pessoas, conforme a prefeitura da cidade carioca. O show é o mais esperado de sua turnê, já que será uma única apresentação na América Latina e é a celebração dos 40 anos de carreira da diva.

Tudo o que precisa saber para o show:

Metrô : As estações Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana e Cantagalo/Copacabana terão os horários especiais, em contrapartida, as outras estações seguirão em horário normal, sendo assim, das 5h às 00h. Depois desse horário, somente estarão abertas para desembarque do público. Na estação Cardeal Arcoverde/Copacabana não haverá venda de cartões. O metrô Rio também recomenda que as pessoas se antecipem e utilizem a estação Siqueira Campos/Copacabana para ir e voltar do show.

: O aplicativo de caronas está dando desconto de 20% para passageiros que irão ao show da rainha. Ao todo, são mais de duas mil rotas com chegada ou saída em São Paulo ou Rio de Janeiro. O passageiro acessar o site ou aplicativo da BlaBlaCar e inserir o cupom ao final da compra. Atenção, a promoção é válida para compras feitas até o dia 30 de abril e que tenham a cidade do Rio de Janeiro como chegada ou partida. Estrutura : como um palco de 812 m², três passarelas e um pé direito de 18 metros, este será o maior palco da turnê “The Celebration Tour”. Foram entregues 270 toneladas de equipamentos.

: como um palco de 812 m², três passarelas e um pé direito de 18 metros, este será o maior palco da turnê “The Celebration Tour”. Foram entregues 270 toneladas de equipamentos. Segurança: contará com a utilização de câmeras de reconhecimento facial, drones, pontos de bloqueio com revista e detectores de metal. Além disso, serão 3,2 mil homens da Polícia Militar, 1.130 da Guarda Municipal e 800 bombeiros, incluindo guardas-vidas.

contará com a utilização de câmeras de reconhecimento facial, drones, pontos de bloqueio com revista e detectores de metal. Além disso, serão 3,2 mil homens da Polícia Militar, 1.130 da Guarda Municipal e 800 bombeiros, incluindo guardas-vidas. Figurino: 45 baús de roupas para trocas de figurino para Madonna e equipe. A produção conta com 200 pessoas.

45 baús de roupas para trocas de figurino para Madonna e equipe. A produção conta com 200 pessoas. Localização : montado na areia da Praia de Copacabana em frente ao Copacabana Palace, perto do Posto 2, voltado para o Leme.

: montado na areia da Praia de Copacabana em frente ao Copacabana Palace, perto do Posto 2, voltado para o Leme. Ingressos: apresentação é gratuita e não haverá cobrança de ingressos.