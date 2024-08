30 anos de ‘Friends’: Warner Channel e Max celebram aniversário da série com programação especial

Em 22 de setembro, durante todo o dia, telespectadores poderão maratonar os 30 melhores episódios da produção

Divulgação/Max/Warner Bros Os fãs terão a oportunidade de relembrar o humor afiado dos personagens



Criada por David Crane e Marta Kauffman e lançada em 1994, Friends influenciou diferentes gerações, se tornou um marco da cultura pop e se consolidou como uma das séries mais amadas e icônicas de todos os tempos. Em 22 de setembro deste ano, a série completa 30 anos desde que o seu primeiro episódio, intitulado “The Pilot”, foi exibido pela primeira vez na televisão. Para celebrar esse momento histórico, em 22 de setembro, durante todo o dia, a Warner Channel, o lugar das melhores sitcoms, apresentará uma maratona especial com os 30 melhores episódios de Friends, trazendo de volta os momentos mais hilários e inesquecíveis de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe. Os fãs terão a oportunidade de relembrar o humor afiado dos personagens, os enredos cativantes e os momentos que conquistaram seus corações ao longo das 10 temporadas da série.



E a celebração não para por aí! De 22 a 25 de setembro, a série também terá um espaço dedicado na Max, a plataforma de streaming que reúne histórias exclusivas de altíssima qualidade, onde os fãs poderão desfrutar de conteúdos especiais. Além disso, para os assinantes do plano Platinum, pela primeira vez, os episódios da série estarão disponíveis em 4K. Com três décadas de impacto cultural global, a sitcom continua sendo uma fonte de entretenimento e inspiração, e a comemoração deste marco é uma forma de honrar o legado que a série construiu ao longo do tempo. E tanto a Warner Channel quanto a Max oferecem a forma perfeita de reviver e celebrar os momentos inesquecíveis que definiram Friends como um ícone atemporal do entretenimento.

Veja o vídeo: