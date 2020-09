‘The Mandalorian’ estreia 2ª temporada em outubro no Disney+

Baby Yoda estará de volta em breve! O perfil oficial de “The Mandalorian” anunciou nesta quarta-feira (2) que a série retorna para a sua segunda temporada no dia 30 de outubro. A produção, que foi a primeira série em live-action da saga “Star Wars“, é exclusiva do Disney+ — a plataforma de streaming do estúdio que chega ao Brasil em novembro. A expectativa é que os novos episódios de “The Mandalorian” ajudem a entender mais sobre a origem do Baby Yoda, personagem queridinho da web que roubou todas as atenções desde seu surgimento.

Jon Favreau, o criador da série, já desenvolve a terceira temporada antes mesmo da estreia da segunda. A Disney já avisou que o futuro da saga “Star Wars” será na televisão e, além de “The Mandalorian”, o estúdio anunciou outra série live-action com uma protagonista feminina. A criadora da nova trama da franquia galáctica será Leslye Headland, que teve grande sucesso com a comédia “Boneca Russa”, da Netflix. Outra produção televisiva aguardada pelos fãs é a série sobre Obi-Wan Kenobi que trará Ewan McGregor como protagonista.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx

— The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020