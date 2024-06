A Casa do Dragão: 2ª temporada estreia com explosão de violência e vingança

A série retorna mergulhada em tragédia e vingança, com uma guerra iminente que promete devastar Westeros

Divulgação Rhaenyra e Daemon tramam vingança, desencadeando o caos em Westeros



A Casa do Dragão está de volta com toda a força! A estreia da segunda temporada do spin-off de Game of Thrones foi ao ar neste domingo (16) e já deixou claro que os fãs devem se preparar para uma sequência de eventos sangrentos. O episódio inaugural movimenta as peças do tabuleiro, dando início à batalha que será o centro das atenções nesta nova fase. A trama retoma pouco depois dos eventos devastadores do final da primeira temporada. Rhaenyra (Emma D’Arcy) está em luto pela morte de Luke (Elliot Grihault), assassinado por Aemond (Ewan Mitchell) em um ato de vingança. Ao encontrar os restos mortais do filho, ela ordena que Daemon (Matt Smith) elimine seu meio-irmão. Com a guerra iminente prometendo afetar todas as regiões de Westeros, os líderes de ambos os lados se movimentam para consolidar alianças. Jace (Harry Collett) viaja ao Sul para se encontrar com Cregan Stark (Tom Taylor), lorde de Winterfell, buscando reforços. Enquanto isso, Otto Hightower (Rhys Ifans) também tenta formar alianças, ao mesmo tempo que controla os impulsos de Aegon (Tom Glynn-Carney).

O clímax do primeiro episódio está centrado na vingança de Rhaenyra. Sob ordens de sua sobrinha-esposa, Daemon contata espiões ainda leais em Porto Real para que eliminem Aemond sem alertar o exército rival. Os assassinos conseguem invadir a Fortaleza Vermelha, mas em vez de encontrar o irmão de Aegon, se deparam com a rainha Helaena (Phia Saban) e seus dois filhos – incluindo o futuro herdeiro do trono. Seguindo as ordens de Daemon de trazer a cabeça de um filho, os espiões decapitam o herdeiro e escapam sorrateiramente. A rainha, devastada, parte para informar Alicent (Olivia Cooke) sobre a vingança cruel de Rhaenyra. Com a decapitação de uma criança, A Casa do Dragão lança a tempestade de sangue que marcará a segunda temporada. Resta saber quem sairá vitorioso e se sentará no Trono de Ferro ao término da guerra dos dragões. A HBO exibe novos episódios de A Casa do Dragão todos os domingos. A série também está disponível no catálogo da Max.