‘A Casa do Dragão’ apresenta a Semeadura no trailer do episódio 6; assista

Descubra os segredos sombrios e as tramas do novo episódio da saga épica dos Targaryen

Divulgação/HBO Prepare-se para o próximo capítulo: o reinado dos Targaryen se aprofunda em mistérios e poder



Neste domingo (14), a HBO lançou um intrigante teaser para o aguardado episódio 6 de “A Casa do Dragão”, spin-off da aclamada Game of Thrones. A prévia revela a Semeadura, um momento crucial que promete intensificar as tensões em Westeros. Situada séculos antes da trama original, a série explora a dinastia dos Targaryen, seus majestosos dragões e os complexos jogos de poder que moldaram o continente. Com um elenco estelar, a segunda temporada traz nomes como Olivia Cooke, Matt Smith, Ewan Mitchell, Eve Best e Steve Toussaint, entre outros talentosos atores, que dão vida a personagens inesquecíveis. Os novos episódios são lançados semanalmente, aos domingos, às 22h, na HBO e na Max, garantindo que os fãs possam mergulhar regularmente neste universo repleto de drama e fantasia.