‘A Casa do Dragão’: veja a prévia do terceiro episódio da segunda temporada

A HBO revela um vislumbre do próximo confronto épico em Westeros

Reprodução/Max Trailer nos faz mergulhar na crescente tensão entre os conselhos preto e verde, com a iminente guerra em Westeros



A HBO liberou uma emocionante prévia do terceiro episódio da segunda temporada de “A Casa do Dragão” na noite de domingo (23), logo após a exibição do segundo capítulo. O tão aguardado capítulo estará disponível no dia 30 de junho. O trailer nos faz mergulhar ainda mais na crescente tensão entre os conselhos preto e verde, com a iminente guerra ameaçando engolir Westeros. Daemon Targaryen, em uma decisão audaciosa, parte sozinho rumo a Harrenhal, com o objetivo de proteger o lendário castelo. Assista ao trailer abaixo e prepare-se para mais uma dose de intrigas e batalhas épicas.

Os fãs da série spin-off de Game of Thrones podem acompanhar os novos episódios semanalmente. Não perca nenhuma novidade (confira abaixo calendário de lançamentos):

1º episódio – 16 de junho

2º episódio – 23 de junho

3 º episódio – 30 de junho

4º episódio – 7 de julho

5º episódio – 14 de julho

6º episódio – 21 de julho

7º episódio – 28 de julho

8º episódio – 4 de agosto

Assista à prévia do 3º episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão