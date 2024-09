‘A Era do Gelo 6’: dublador anuncia produção de novo filme

Disney ainda não se manifestou sobre as filmagens da continuação da saga, apesar de John Leguizamo dizer que estão ‘prestes a começar os trabalhos’

Divulgação/20th Century Fox revelação ocorreu durante sua participação no podcast Wait Wait... Don’t Tell Me



Após quase dez anos desde o lançamento do quinto filme da franquia A Era do Gelo, o dublador John Leguizamo, que dá voz ao personagem Sid, anunciou que A Era do Gelo 6 está em desenvolvimento. A revelação ocorreu durante sua participação no podcast Wait Wait… Don’t Tell Me. No entanto, a Disney ainda não se manifestou oficialmente sobre a produção do novo longa. O último filme da série, intitulado A Era do Gelo: O Big Bang, chegou aos cinemas em 2016.

Desde então, os fãs da saga têm aguardado ansiosamente por novidades sobre uma nova sequência. A franquia, que começou em 2002, segue as aventuras do mamute Manfred e da preguiça Sid, que se unem para resgatar um bebê humano. A Era do Gelo conquistou um grande público ao longo dos anos, tornando-se um marco na animação. Com personagens carismáticos e histórias divertidas, a série se destacou por seu humor e pela representação de temas familiares.

A expectativa em torno do sexto filme é alta, especialmente entre os admiradores que cresceram acompanhando as aventuras dos protagonistas. Embora Leguizamo tenha trazido boas notícias, a falta de confirmação oficial por parte da Disney deixa os fãs em suspense.

