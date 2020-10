A Fazenda 12: Biel, Cartolouco, Jojo Todynho e Luiza Ambiel estão na roça

Cartolouco puxou Luiza Ambiel para a berlinda e clima azedou na sede com a repercussão negativa da escolha do peão

Reprodução/Record Mais uma roça, mais uma noite de brigas: o feno não para nunca de pegar fogo em 'A Fazenda 12'



A roça da semana em A Fazenda 12 foi formada na noite de terça-feira (6). Biel, Cartolouco, Jojo Todynho e Luiza Ambiel estão na berlinda. A funkeira foi indicada pelo fazendeiro Juliano Ceglia. Já Cartolouco entrou na roça quando Lucas Maciel, que tinha o poder da chama vermelha, repassou todos os votos que Biel recebeu para ele. Apesar de zerar na votação, o cantor sobrou no “resta um” e voltou para a berlinda. Já Cartolouco decidiu puxar Luiza Ambiel com ele para a roça, seguindo o regulamento do jogo em que a pessoa mais votada da casa pode levar alguém consigo para a votação pública. Biel, que foi o último participante a entrar para a berlinda, já usou o poder do veto para deixar Jojo Todynho de fora da prova do fazendeiro, tirando a chance dela ficar imune.

A votação, é claro, terminou novamente em brigas entre os fazendeiros. A principal delas foi entre Cartolouco e Ambiel, já que os dois viviam juntinhos na casa e a decisão do jornalista em levá-la para a roça pegou todo mundo de surpresa. Cartolouco, que era o aniversariante do dia, até ganhou um selinho de Luiza como presente. Ele até tentou se justificar com Ambiel na sede, mas foi expulso do quarto ao gritos por Raissa: “sai daqui, seu falso, sai daqui”, berrou a peoa.