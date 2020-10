‘Não foi assédio, mas fiquei desconfortável’, diz JP Gadêlha sobre investidas de Jojo em A Fazenda

JP Gadêlha e Fernandinho Beat Box participaram do programa Pânico nesta quinta-feira, 1º

Reprodução/ TV JP Gadêlha disse que Jojo pegou pesado nas investidas



Nesta quinta-feira, 1º, o tema do programa Pânico foi ‘A Fazenda’. Os dois primeiros eliminados do reality comentaram sobre a experiência de participar do jogo. JP Gadêlha comentou sobre como foi convidado para participar desta edição. “O convite surgiu em maio, e como eu sou bombeiro militar, não podia aceitar de pronto, mas solicitei férias e despensa. Teve todos os trâmites para eu aceitar e acabei levando a bandeira do militarismo”, disse. Perguntado sobre as investidas de Jojo Todynho, JP explicou. “Na primeira festa, ela ficou meio alterada e me deu uma chave de braço, queria me beijar e eu falei ‘Não, Jojo’. Antes, ela tinha me dado um selinho, queria me beijar de qualquer jeito. No dia seguinte, ela perguntou qual era o tamanho da mangueira do bombeiro. Não vou falar que foi assédio, mas me deixou desconfortável. Ela percebeu, e depois me pediu desculpas. Sobre a ‘mangueira do bombeiro’, eu me posicionei porque não pode sexualizar o trabalho dos bombeiros”. Para ele, Biel e Cartolouco “são os grandes vilões dessa edição”.

Fernandinho Beat Box também participou da conversa e disse que não foi mostrado tudo o que fez dentro da casa e que isso pode ter influenciado sua saída. “Ser o primeiro eliminado nunca é legal, mas o respaldo que as pessoas têm me mandado está sendo muito positivo. Não fui polêmico ou causador de intrigas, mas acho que foi injusta a edição do programa pra mim, porque fiz muitas coisas que não mostraram e eu vi depois, mas faz parte. O que dá audiência é briga”, comentou. “O que me espanta é que as pessoas parecem que gostam desse lance de barraco, fofoca e intriga, e não era meu jogo, deixei claro desde o início. Muitos falaram que eu tinha culhão de deixar mulher grávida e participar de um reality, mas foi uma oportunidade que eu vi porque a minha área parou, a música parou, então eu pensei ‘de repente pode ser através disso que eu possa dar o melhor pra minha família'”, completou.