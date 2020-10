A Fazenda 12: Com Juliano fazendeiro, Biel, Raissa e Rodrigo estão na roça

Fazendeiro da semana já avisou que seu alvo será a ex-vice Miss Bumbum por causa do banho de creme que ela deu nele e em outros homens da casa

Reprodução/Record Ceglia venceu a prova do fazendeiro na noite de quarta-feira (30)



Juliano Ceglia levou a melhor na prova do fazendeiro na quarta-feira (30) e está fora da berlinda da semana em A Fazenda 12. Biel, Raissa Barbosa e Rodrigo Moraes seguem com o risco de voltarem para casa. A ex-vice Miss Bumbum foi vetada por Ceglia de participar da disputa para se livrar a roça e ela é o alvo que o novo fazendeiro já anunciou que irá atrás. “Quero que saia a Raissa. Posso ser o que for, mas não sou otário. O que ela fez, jogar creme na minha cara. Tenho meus dois filhos e não vou passar de bobo. Jamais bateria nela, em mulher e nem em homem. Mas falar eu posso. A minha carreira vai muito longe, a dela termina aqui”, disparou Ceglia em live depois do programa ao vivo.

Raissa novamente foi a peoa mais votada da casa na última formação da roça. A modelo perdeu o controle de sua raiva e disparou contra os homens, seus principais rivais no reality. Ceglia, Biel e Cartoloco receberam um banho de creme jogado por ela durante o ataque de fúria, que ainda teve a participação de Jojo, em outro cômodo da casa, descontando sua frustração em uma garrafa de água.