‘A Fazenda 12’: Biel diz que ficou bêbado com Jennifer Lopez e público desconfia

Reprodução/Instagram/biel Biel encontrou Jennifer Lopez em 2018



Durante um papo com os peões em “A Fazenda 12”, Biel disse que já tinha ficado bêbado com a cantora Jennifer Lopez em uma festa. O fazendeiro da semana comentou sobre o encontro inusitado e Lucas Selfie perguntou se a artista americana tinha ficado “doidona”. “Foi muito louco. Sou amigo do coach vocal dela, aí ele me levou pro show e a gente foi curtir o pós no camarim. Ela é casada com um jogador de beisebol aposentado dos Yankles e ele estava lá, o A-Rod, ele é apresentador de um programa de notícias do maior canal lá dos Estados Unidos super conceituado. Ficamos tudo louco no Karaokê, postei um stories”, contou o peão.

Biel chegou a postar uma foto com JLo no Instagram em 2018 e escreveu na legenda: “Que luz. Que humano. Melhor artista que já vi ao vivo. Que experiência! Você é incrível”. O encontro aconteceu em Las Vesgas, nos Estados Unidos. A questão é que muitos seguidores não estão acreditando em todos os detalhes da história contada pelo cantor e ressuscitaram uma entrevista que a artista deu em 2016 a revista US Weekly, na qual fala que não consome bebidas alcóolicas, não toma café e não fuma.

Biel revela a Lipe e Lucas que já ficou bêbado com Jennifer Lopez! Quem aí imaginava essa? 😲 Depois da @novelajesus tem #ProvaDeFogo! 🤠 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/m04X94wwdG — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 9, 2020

biel falando que ficou bêbado com a jennifer lopez e a mulher nem bebe álcool que cara mentiroso😂😂😂😂😂 — Tainá (@indiaaaa_TS) November 10, 2020

Gente aceita que dói menos… tá tudo filmado como diz a Jojo 🤣😂🤣e fotografado! @Biel esteve com @JLo em Las Vegas tem imagens no insta dela onde vi esse vídeo…e nosso garoto só postou essa foto bapho 👊🏻💪🏻🙏🏻💕 Dois lindos 😍 pic.twitter.com/I5DeGJEYBu — Chico Emiliano #Teambiel🦅 (@chicoemiliano) November 10, 2020

o Biel é a pessoa que mais sonha nesse reality, ele sonha que bateu um recorde de votos, que ficou bêbado com a Jennifer Lopez.

algm precisa acordar ele desses sonhos #ProvaDeFogo pic.twitter.com/DnskopOQok — ge allen ⚡ (@esposadoallen) November 10, 2020