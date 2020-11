Stéfani confronta Mariano e peões brigam em ‘A Fazenda 12’: ‘Mimadinha’

A peoa não gostou que o cantor falou do nariz dela no programa de Rodrigo Faro

Reprodução/Record TV Stéfani e Mariano discutiram em “A Fazenda 12”



O clima esquentou entre Stéfani e Mariano em “A Fazenda 12”, após a participação de Rodrigo Faro – que semanalmente aparece na casa com o eliminado da semana. A confusão começou quando o apresentador da “Hora do Faro” passou a mostrar durante um jogo as fotos de divulgação que os peões tiraram antes de entrar na casa e todos acabaram rindo da foto da ex participante do “De Férias” e também da de Jojo Todynho. Quando o jogo acabou, a peoa foi tirar satisfação com o sertanejo por ele ter feito uma piada sobre o nariz dela.

“Tem comentários que você faz que é totalmente desnecessário e magoa as pessoas, tanto que eu chorei depois”, disse Stéfani na frente de todos os peões que estavam reunidos na sala. “Foi por conta da distorção da foto”, justificou Mariano. “Não se faz esses tipos de comentários falando da aparência de alguém”, rebateu a peoa. O cantor disse que todos estavam brincando no momento, inclusive Rodrigo Faro, que pediu para focar a câmera na foto, mas ela ficou incomodada com o fato do sertanejo falar do nariz dela.

O cantor, irritado com a situação, falou: “Nossa, mimadinha demais. Eu estava falando da distorção da foto, não tem nada a ver”. Os peões que estavam em volta tentaram minimizar a situação. O assunto não acabou ali e eles voltaram a discutir sobre isso na baia e o cantor esclareceu que não quis falar da aparência de Stéfani e que acha o nariz dela “lindo”. A discussão ganhou repercussão e os fãs do artista começam a subir a hashtag “Fica bem Mariano”, que está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 9.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHOQUEI ® (@choquei) em 8 de Nov, 2020 às 5:00 PST