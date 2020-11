Luiza Ambiel fala de desavença com Fabíola Gadelha: ‘Vai levar chumbo quente’

A ex-peoa também falou da briga com Narizinho, do romance com Cartolouco e dos surtos de Raissa

Luiza Ambiel não está mais em “A Fazenda 12”, mas as polêmicas envolvendo a ex-musa da banheira do Gugu continuam. Em entrevista do Tô na Pan desta sexta-feira, 6, a ex-peoa falou que questiona os surtos de Raissa na casa, comentou sobre o climão em um evento que participou com Carol Narizinho e deixou claro que existe sim uma desavença com a jornalista Fabíola Gadelha – com quem se desentendeu mais de uma vez nas gravações do programa ‘Hora do Faro’.

Assim que foi eliminada, Luiza participou do programa dominical apresentado por Rodrigo Faro e, na ocasião, a gravação precisou ser interrompida porque ela e a jornalista se estranharam. A modelo disse que conseguia ver o “raio no olho” de Fabíola e que nesse dia estava fragilizada porque queria notícias da filha. “Se eles pegam daquela forma uma pessoa com menos tempo de TV, eles tinham engolido, porque tinha hora que eu tinha que falar ‘espera’ [para poder falar]. Fiquei muito nervosa, mas sabia que minha situação estava feia aqui fora e dei uma controlada. Na segunda vez, a gente se estranhou de novo”, contou a ex-Fazenda.

Nesta sexta, Luiza gravará novamente o ‘Hora do Faro’ e adiantou ao Tô na Pan que vai ter briga se Fabíola e ela se estranharem novamente. “Meus fãs estão me cobrando, eles vêm no meu Instagram e falam que eu estou pegando muito leve com ela. Então, hoje, se ela vier de graça, ela vai levar chumbo quente”, garantiu. Sobre Raissa, a modelo falou que se aproximou dela na primeira semana quando a vice Miss Bumbum queria tocar o sino e sair do jogo. Depois disso, elas tiveram vários desentendimentos, mas, para Luiza, a famosa “reunião de condomínio” foi apenas uma “briga de amigas”.

A ex-peoa também deixou claro que acredita que Raissa sabe se controlar sim e que ela só estoura com as pessoas que ela julga fraca para o público. “O que eu via na Raissa é aquela criança que é contrariada e faz pirraça”, afirmou. Luiza também se desentendeu com Carol Narizinho e fora da casa a distância entre as duas continuou. Segundo a ex de Luiz Carlos, a loira ignorou a presença dela em um evento depois de ser aconselhada por sua equipe, pois a imagem de Luiza estava manchada.

Narizinho mandou mensagem para ex-musa da banheira do Gugu antes desse evento, mas ela não respondeu porque ficou chateada ao saber que a ex-panicat fez campanha para Mateus continuar na casa. “Não queria responder na falsidade”, falou. Durante a entrevista, a ex-peoa também disse que torce por Biel e que não vê verdade no xaveco de Cartolouco. “É uma situação complicada, mas ele é uma pessoa querida, de bom coração. Eu acho que ele sempre está brincando, ele postou nossas conversas e ele sabe que eu fiquei bravinha. Ele é muito novo, tem 25 anos, é meninão, brincalhão. Eu sou madura, comecei a trabalhar com 9 anos, gosto de um bom papo”, finalizou.