A Fazenda 12: Biel vence a prova do Fazendeiro; Tays, Mateus e Juliano estão na roça

Cantor se livrou da votação aberta de amanhã em prova cansativa

Reprodução/ Twitter Biel venceu a prova do Fazendeiro



Biel, Mateus Carrieri e Tays Reis participaram da prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 04, para disputar quem poderia se livrar da votação da A Fazenda aberta ao público desta quinta-feira. Na prova os peões precisavam acertar um alvo com um “estilingue gigante”, derrubar duas rampas, carregar tijolos e quebrá-los. O objetivo era fazer peso na balança, que apontaria o vencedor. Biel foi o primeiro a acertar e é o novo Fazendeiro. Com o resultado, Tays e Mateus se juntam a Juliano para disputar quem vai deixar a casa.