‘A Fazenda 12’: Jake, Biel, Jojo e Lidi estão na roça

Biel foi vetado da prova do Fazendeiro de amanhã e Lidi, Jojo e Jake tentarão se livrar da roça

Reprodução

Em dia de roça a casa fica tensa. Depois de semana com brigas entre Tays e Jakelyne, Mateus e Stéfani e as contínuas rusgas entre Jojo e Biel, chegou o dia da votação, que ganhou nova dinâmica nesta semana. Segundo Marcos Mion explicou, os peões só podiam votar em quem estava na baia e, ao invés de puxar alguém de lá, o segundo peão será puxado da sede. Resumindo: a primeira cadeira é indicação do Fazendeiro, a segunda da votação da casa no pessoal da baia, a terceira de quem será puxado da sede e a última do poder da chama vermelha/verde.

Desta vez, a votação começou pela chama verde com Mariano escolhendo a imunidade na votação e uma punição de 48 horas sem água encanada na casa. No voto do Fazendeiro, Mateus indicou Jakelyne. Na votação entre os peões, o escolhido para ir à roça foi Biel que puxou Lidi para a roça. O poder da chama vermelha deu à Lidi o poder de escolher o quarto roceiro e escolheu Jojo. Como última indicada, ela vetou Biel da prova do Fazendeiro desta quinta-feira.