A Fazenda 12: Jake vence a prova do Fazendeiro e deixa Victória, Lipe e Tays na roça

Miss Brasil 2013 venceu a prova na última rodada e se livrou da roça; saiba como foi a competição

Reprodução/ Twitter Jake é Fazendeira pela segunda vez no jogo



Jakelyne Oliveira, Lipe e Tays participaram da prova do Fazendeiro nesta quinta-feira, 28, para definir quem será o líder da semana e quem vai se livrar da Roça com Victória Villarim. O percurso contava com a sorte e a habilidade de acertar a caçapa. Em quatro rodadas, os participantes precisavam acertar bolas em buracos de 50, 100 e 150 pontos, além de tirar cartas que davam comandos como tirar pontos, jogar duas vezes e etc. O peão com mais pontos viraria o Fazendeiro.

Em jogada genial, Jake garante seus pontos e adivinha? É a nova Fazendeira! 🤠 Gostaram? 🔥 #ProvaDoFazendeiro 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/KaBIzdrdHu — A Fazenda (@afazendarecord) October 29, 2020

Jake levou a melhor na última change e terminou a prova com 500 pontos e se livrou da roça. Essa é a segunda vez que ela é Fazendeira no programa. Lipe fez 300 e Tays 450 pontos. Lembrando que Tays tinha entrado na berlinda na votação de ontem, mas por causa do ‘poder da chama’ foi salva por Victoria e teve o lugar trocado por Raíssa. Uma reviravolta anunciada na tarde desta quarta-feira, fez ela retornar para o páreo. A votação para a eliminação desta quinta-feira, 29, já está aberta no site do reality-show.