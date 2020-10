A Fazenda 12: Mion anula poder da chama vermelha, Raissa sai da roça e Thays volta para berlinda

Modelo, que havia sido indicada pelo poder que permitia Victória Villarin trocar o quarto roceiro, escolhido pela dinâmica do resta um, por qualquer outro participante, voltou da berlinda

O apresentador do reality A Fazenda 12, Marcos Mion, entrou ao vivo na tarde desta quarta-feira, 28, para informar que o poder da chama vermelha de Victória Villarim, concedido por Biel, foi anulado. A chama foi uma das responsáveis por decidir a formação da roça na noite de terça, 27. Com a anulação do poder, a roça também foi alterada. Raissa Barbosa, que havia sido indicada pela ex de Eduardo Costa pelo poder que a permitia trocar o quarto roceiro, escolhido pela dinâmica do resta um, por qualquer outro participante, saiu da berlinda. Thays Reis, que foi indicada pela dinâmica, voltou a ocupar o lugar. Com isso, Jakelyne Oliveira, Lipe Ribeiro, Victória e Thays estão na roça.

Após vencer a Prova de Fogo, Biel tinha o poder de escolher entre a chama vermelha e a chama verde, cada uma capaz de mudar a formação da roça de uma forma diferente. O MC escolheu a chama verde, que dava a ele o poder de presentear o fazendeiro da semana, Juliano Ceglia, com R$ 20 mil caso o participante aceitasse trocar o direito de indicar o primeiro peão para a roça. Biel deu a chama vermelha para a amiga Victória e descumpriu orientação de Mion, de que a chama fosse lida em silêncio e sem esboçar nenhuma reação. Ele deu uma dica sobre o poder de fogo escolhido para a peoa Victória e o fazendeiro Juliano. “Esse poder aí é foda, você vai ver”, disse Biel aos amigos. Ao antecipar que o poder era positivo, mesmo que a informação fosse óbvia, o funkeiro foi contra as regras do programa. O comentário aconteceu entre os intervalos da formação da roça e causou indignação entre os telespectadores.

“Eu sempre reforcei a importância de vocês obedecerem as regras e nunca comentarem sobre entre si os poderes da chama. Eu sempre reforço para vocês, não darem sinais, olhares e nem dicas sobre eles. Uso esses termos, entre outros. Ontem mesmo, alertei o Biel algumas vezes. E como vocês bem sabem, a gente tem câmeras e microfone apontando para vocês”, advertiu o apresentador após acordar os participantes e chamá-los para sala. “Na formação da roça de ontem, houve algumas tentativas. Tanto nós, quanto o pessoal de casa, vimos. Depois do programa, tivemos tempo para avaliar com calma. Além disso tudo, outro trecho que não foi ao ar, irá ao ar hoje. Depois dessa avaliação, a gente identificou que essas conversas violaram as regras. Por conta disso, o poder da chama vermelha de ontem está anulado. Fica de alerta, nunca desobedeçam as regras do jogo”, finalizou Mion. Sendo a última a compor a roça, Thays tinha o poder de vetar um dos quatro da prova do fazendeiro. A cantora escolheu Victória, que já havia sido vetada na noite de ontem por Raissa.