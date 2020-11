‘A Fazenda 12’: Jojo, Jake e Raissa vão brigar pela Prova do Fazendeiro; Selfie está na roça

Jake vetou Lucas Selfie da prova desta quarta-feira e peão está direto na eliminação de quinta-feira

Reprodução/ Twitter Jojo, Raissa e Jake farão a prova do Fazendeiro nesta quarta-feira



Na noite desta terça-feira, 10, mais uma roça foi formada em A Fazenda. O Fazendeiro da semana, Biel, indicou Jojo e justificou a votação por toda a trajetória de intrigas entre os dois desde o início do programa. Pela casa, Mateus Carrieri ganhou cinco votos de Lipe, Lidi, Raissa, Jake e Stefanie. Pelo regulamento, ele poderia puxar alguém da baia e escolheu Lucas Selfie para compor a roça. Com o poder da chama vermelha, Selfie pôde trazer Jake Oliveira, que foi a segunda mais votada pela casa, e fecharam os votados. Porém, com o poder concedido ao Fazendeiro em uma prova da Aliexpress, Biel trocou Mateus por Raissa.